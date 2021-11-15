Сбербанк запустил ипотеку на залоговые квартиры

Сбербанк запустил специальную программу ипотечного кредитования для граждан, желающих купить квартиру или апартаменты на первичном рынке жилья, находящиеся в залоге у банка. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

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Процедура покупки простая, отмечается в сообщении: продавец и покупатель заключают договор уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве (ДДУ), затем банк составляет письмо с согласием на отчуждение объекта и последующее оформление ипотеки. Долг продавца по ипотеке погашается после предоставления зарегистрированного договора из Росреестра.

Ставка по ипотеке в рамках программы составляет от 7,9 процента годовых. В банке указывают, что ипотечники все чаще сталкиваются с необходимостью продать квартиру, еще находящуюся на стадии строительства. Предполагается, что новая услуга позволит упростить и ускорить этот процесс.

Ранее стало известно, что за последние два года доля россиян с ипотекой, чья зарплата не превышает 20 тысяч рублей в месяц, выросла на 50 процентов. При этом зарплата типичного ипотечного заемщика в настоящее время находится на уровне 60–100 тысяч рублей.