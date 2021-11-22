В России выросло число автоматических атак на банковских клиентов, финансовые организации отмечают всплеск роботизированных звонков, их доля доходит до 90 процентов, пишет «Коммерсантъ».

Такой вид мошенничества обходится злоумышленникам дешевле и позволяет вводить жертв в заблуждение, поскольку в банковской сфере все чаще используются голосовые помощники.

Как отметил управляющий RTM Group Евгений Царев, возросла и интенсивность звонков тем лицам, кто уже попал в базу для обзвона. Он указал, что такой автообзвон появился около полугода назад.

Как поясняют эксперты, для организации роботизированных атак записывается необходимая последовательность фраз, после чего следует обращение к жертвам. Предполагается, что человек общается непосредственно с роботом и получает от него указания, например, ввести код из смс-сообщения.

В Центробанке пояснили, что проводят активную работу по блокировке мошеннических номеров. У регулятора на сегодняшний день нет данных об объемах автоматизированного мошенничества.

Ранее начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов рассказал, что мошенники, планируя кражу средств, руководствуются множеством факторов, из которых можно выделить два основных пункта. Первый из них — это исходная информация о потенциальной жертве. Также злоумышленникам важно выбрать правильное время для общения с потенциальной жертвой.

