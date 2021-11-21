Россиянам объяснили логику телефонных мошенников

Специалист Сизов: логика мошенников зависит от базы, по которой они готовят хищение

Телефонные мошенники действуют по определенной логике, а при подготовке атак в основном учитывают два фактора. Об этом в интервью радио Sputnik предупредил начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

По его словам, мошенники, планируя кражу средств, руководствуются множеством факторов, из которых можно выделить два основных пункта. Первый из них — это исходная информация о потенциальной жертве. По словам Сизова, мошенники следуют из того, на базе какой информации они готовят атаку.

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«Часть мошеннических попыток происходит на пустой базе, то есть, условно, у них есть только телефон и имя с отчеством потенциальной жертвы. Тогда им нужно сперва получить больше сведений», — пояснил эксперт.

Если же попытка хищения основана на данных вскрытой электронной почты или на информации с зараженного вирусом устройства, то мошенники могут действовать эффективнее. Здесь, по мнению Сизова, мошенникам важно выбрать правильное время для общения с потенциальной жертвой. По словам эксперта, чаще всего мошенники предпринимают атаки на клиентов банков в пятницы и выходные дни.

«Это связано с тем, что в выходные в банках меньше квалифицированных сотрудников, которые могут более точно отреагировать на новую схему мошенничества и снизить потенциальный ущерб», — объяснил он.

В случае, если звонок от банка покажется сомнительным, Сизов советует немедленно прекратить разговор — сразу же после просьбы сообщить какую-либо личную информацию. Кроме того, после срыва атаки нужно позвонить в банк по номеру, который указан на тыльной стороне карты, и узнать, все ли в порядке со счетом.

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