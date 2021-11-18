Россиян предупредили о новом способе мошенничества в интернете

Зампред Сбера Кузнецов заявил, что мошенники в интернете стали использовать для обмана ICO

В интернете растет количество мошенничеств с криптовалютами. Злоумышленники начали использовать для обмана россиян ICO (Initial Coin Offering) — первичное размещение цифровых монет, рассказал «Известиям» заместитель председателя правления «Сбера» Станислав Кузнецов.

Мошенники запускают рассылку с предложением инвестировать в криптовалюту нового стартапа, отправляют ссылку на оплату, а после получения денег перестают выходить на связь. Злоумышленники часто используют тему криптовалют при создании пирамид. В ЦБ предупреждают, что многие подобные организации способны действовать из зарубежной юрисдикции.

Чтобы втереться в доверие, мошенники иногда отправляют личное сообщение, которое стилизовано под официальный канал, или человеку пишет «админ», рассказал ведущий контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Михаил Сытник. Также жертву могут добавить в якобы «официальный канал». Там может быть защищенное соединение (адрес сайта начинается с https://), требование регистрации и генерация уникального онлайн-кошелька для каждой новой жертвы, подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что злоумышленники в интернете все чаще притворяются представителями крупных российских банков и от их имени предлагают инвестировать в ценные бумаги.