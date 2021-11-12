Десяток российских бизнесменов пойдет под суд за аферу на сотни миллионов рублей

Десяток российских бизнесменов, обвиняемых в попытке хищения 627 миллионов рублей у Агентства по страхованию вкладов (АСВ), приступил к ознакомлению с материалами дела. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Следователи завершили расследование дела, возбужденного по части 3 статьи 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и части 4 статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере»). Фигурантами дела стали в том числе бизнесмены Виктор Горин, Денис Гришкин, Дмитрий Подмостов, Сергей Федерякин, Дмитрий Наумов, Виталий Соломатин и Сергей Загорцев.

По версии следствия, в марте 2017 года они оформили фиктивные вклады в АО «Торговый городской банк», который находился под угрозой отзыва лицензии. Сумму в сотни миллионов рублей они внесли через своих родственников и знакомых. Когда у банка отозвали лицензию, обвиняемые подали заявления в АСВ, запросив страховые возмещения, но получили отказ.

Сотрудники АСВ обратились в полицию. Мошенников задержала ФСБ России.

По данным источника издания, в деле предпринимателей был как минимум еще один эпизод подобной аферы, однако затем он исчез из материалов дела.