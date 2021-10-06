Российского аудитора обвинили в афере против дочери космонавта Терешковой

Известный российский аудитор Елена Лоссь стала фигуранткой уголовного дела об особо крупном мошенничестве, жертвами которого следствие считает Елену Терешкову — дочь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой и сенатора Дмитрия Савельева. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, Лоссь объявлена в розыск. Ее компания «РСМ-Русь» пыталась похитить фирму «Фармсервис», обладающую правами на крупные разработки пробиотиков и товарные знаки популярных продуктов, среди которых «Бифидок».
Уголовное дело было возбуждено московским управлением Следственного комитета России после заявления Терешковой и Савельева, которые прежде были деловыми партнерами Лоссь. Они случайно узнали, что у их фирмы «Фармсервис» появились новые владельцы.
Кроме того, Лоссь обвиняют в махинациях с покупкой оборудования у фирмы Аktive. 336 тысяч евро на сделку выделил государственный Российский фонд технологического развития. Но в итоге оборудование было приобретено по завышенной цене. Ущерб от действий аудитора следствие оценило в 320 миллионов рублей.