Российского аудитора обвинили в афере против дочери космонавта Терешковой

«Ъ»: в розыск объявлена аудитор Елена Лоссь после заявления об афере от дочери космонавта

Известный российский аудитор Елена Лоссь стала фигуранткой уголовного дела об особо крупном мошенничестве, жертвами которого следствие считает Елену Терешкову — дочь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой и сенатора Дмитрия Савельева. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Лоссь объявлена в розыск. Ее компания «РСМ-Русь» пыталась похитить фирму «Фармсервис», обладающую правами на крупные разработки пробиотиков и товарные знаки популярных продуктов, среди которых «Бифидок».

Уголовное дело было возбуждено московским управлением Следственного комитета России после заявления Терешковой и Савельева, которые прежде были деловыми партнерами Лоссь. Они случайно узнали, что у их фирмы «Фармсервис» появились новые владельцы.

Кроме того, Лоссь обвиняют в махинациях с покупкой оборудования у фирмы Аktive. 336 тысяч евро на сделку выделил государственный Российский фонд технологического развития. Но в итоге оборудование было приобретено по завышенной цене. Ущерб от действий аудитора следствие оценило в 320 миллионов рублей.