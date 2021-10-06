Российского киберэксперта осудили на 4,5 года за взятку в три миллиона долларов

Московский суд дал киберэксперту 4,5 года за мошенничество на три миллиона долларов

Щербинский районный суд Москвы приговорил к 4,5 года лишения свободы 36-летнего российского киберэксперта по безопасности Евгения Лифшица за мошенничество на три миллиона долларов. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По версии следствия, руководитель «Агентства кибербезопасности» Лифшиц из своих источников узнал, что в отношении столичного коммерсанта возбуждено уголовное дело по статье 178 УК РФ («Ограничение конкуренции»).

Тогда Лифшиц вышел на связь с сыном бизнесмена и сообщил, что обладает достаточными связями в правоохранительных органах. За три миллиона долларов он предлагал сделать так, чтобы уголовное дело сошло на нет без последствий для бизнеса.

В августе 2020 года Лифшица задержали с поличным при передаче одного миллиона долларов в качестве первого транша от полной суммы. Часть полученных денег была муляжом. Против него возбудили уголовное дело по статьям 30 и 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»). Он полностью признал вину и сотрудничал со следствием. Следствие полагает, что реальными связями Лифшиц не обладал, а деньги хотел присвоить.