Начальника лаборатории судебной экспертизы задержали за шантаж подчиненных

В Краснодарском крае задержан начальник краевой лаборатории судебной экспертизы министерства юстиции по подозрению в двух эпизодах превышения должностных полномочий. Об этом в пятницу, 22 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в октябре и декабре 2020 года подозреваемый потребовал от подчиненных отдать ему часть премиальных. Он забрал 155 тысяч рублей, заявив, что они не заслуживают этих денег. Также он заставил одного из экспертов не проводить порученную ему судебно-техническую экспертизу, шантажируя подчиненного.

СКР возбудил уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и статье 309 УК РФ («Принуждение к даче заведомо ложного заключения, соединенного с шантажом»). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

24 августа 2020 года сообщалось, что российского эксперта по кибербезопасности и информационной политике Евгения Лифшица задержали по подозрению в мошенничестве.