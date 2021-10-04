Суд проверит законность ареста обвиняемого в госизмене основателя Group-IB

Суд назначил дату рассмотрения апелляционной жалобы на арест основателя и руководителя компании Group-IB Ильи Сачкова, обвиняемого в работе на иностранные спецслужбы. Заседание, на котором проверят законность ареста, состоится 21 октября. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Отмечается, что делу присвоен гриф «секретно».

Ранее Лефортовский суд Москвы отправил основателя Group-IB в СИЗО до 27 ноября. Сачкова заподозрили в госизмене, которая нанесла репутационный и национальный ущерб интересам России. По версии следствия, он работал на иностранные спецслужбы и передавал им данные, которые составляют государственную тайну в области кибербезопасности. Сачков вину не признает.

29 сентября стало известно, что против Сачкова возбуждено уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.