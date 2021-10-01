Обвиняемого в госизмене основателя Group-IB отправили в СИЗО

Основатель и руководитель компании Group-IB Илья Сачков отправлен в СИЗО «Лефортово», где он будет находиться до решения суда о продлении его ареста. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Вскоре после решения об избрании Сачкову меры пресечения в виде заключения под стражу с Сачковым провели следственные действия, после чего отправили в СИЗО "Лефортово"», — заявил источник, отметив, что там он будет содержаться вплоть до решения суда по поводу продления его ареста.

29 сентября сообщалось, что основателя Group-IB Илью Сачкова обвиняют в работе на иностранные спецслужбы и передаче им данных, которые составляют государственную тайну в области кибербезопасности. По данным источника, Сачков мог работать одновременно с разведками разных стран. Названия этих государств в интересах следствия не раскрывают. Делом занимаются контрразведчики из Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Сачкова подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 («Государственная измена») УК РФ. Ему вменяется передача секретных сведений иностранной разведке, которая нанесла репутационный и национальный ущерб интересам России. Уголовному делу в отношении бывшего гендиректора Group-IB присвоен гриф «секретно».