В ОБСЕ прокомментировали рекомендательное письмо для Group-IB

ОБСЕ: рекомендательное письмо для Group-IB, похоже, не было санкционировано организацией

Представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) прокомментировали рекомендательное письмо от имени организации, опубликованное на сайте компании Group-IB, чей основатель Илья Сачков был задержан по подозрению в госизмене. Их слова приводит РИА Новости.

Как сообщили агентству в пресс-службе ОБСЕ, рекомендательное письмо, похоже, не было санкционировано организацией.

Отмечается, что на сайте Group-IB была опубликована скан-копия письма от имени сотрудника ОБСЕ, написанного в 2013 году. В нем член организации рекомендовал сотрудничество с Group-IB в сфере кибербезопасности и сообщал, что был удовлетворен работой с компанией.

Ранее сообщалось, что Сачкова обвиняют в работе на иностранные спецслужбы и передаче им данных, которые составляют государственную тайну в области кибербезопасности. Названия государств, с разведками которых он мог работать, не разглашаются в интересах следствия. Делом занимаются контрразведчики из ФСБ.

Об аресте Сачкова стало известно 29 сентября. Бывшего гендиректора Group-IB подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 («Государственная измена») УК РФ. Ему вменяется передача секретных сведений иностранной разведке, которая нанесла репутационный и национальный ущерб интересам России. Уголовному делу в отношении Сачкова был присвоен гриф «секретно».