Испания выдала России обвиняемого в хищении 400 миллионов рублей бизнесмена

Генпрокуратура: Испания экстрадировала подрядчика по делу о хищении на стройке к Олимпиаде

В Россию экстрадирован руководитель подрядной организации Иван Вандышев, обвиняемый в хищении почти 400 миллионов рублей при строительстве объекта в Сочи к Олимпийским играм-2014. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.

По его словам, бизнесмена выдали компетентные органы Королевства Испания. Подрядчику вменяется статья 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). В сопровождении спецконвоя Вандышев доставлен в Москву.

В ходе следствия установлено, что в 2012 году «Главное управление строительства Краснодарского края» заключило госконтракт с «ЛСМ Ленстроймонтаж» на строительство очистных сооружений канализации «Бзугу». Заказчик перечислил подрядчику в качестве аванса один миллиард рублей, из которого 384 миллиона рублей вывел Вандышев. Он скрылся от следствия в 2018 году и был объявлен в международный розыск.

В феврале 2020 года разыскиваемого задержали в Испании. Запрос Генпрокуратуры России о его выдаче был удовлетворен в сентябре 2021 года.