Фигуранта дела об убийстве российской следовательницы отпустили в Грузии

В Грузии под подписку о невыезде отпустили 24-летнего Ивана Кочеткова, которого российские правоохранительные органы считают соучастником убийства следователя Евгении Шишкиной. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, подозреваемого отпустили, поскольку истек предельный срок его содержания под стражей. По версии следствия, бывший футбольный фанат из Астрахани, известный в фанатской среде как Шульц, вел слежку за следовательницей, а в день убийства уехал из Москвы и перебрался в Грузию. Его супруга является сестрой Ярослава Сумбаева, которого следствие считает заказчиком убийства Шишкиной.

22 июля прошлого года по запросу российских правоохранительных органов Кочеткова арестовали в Грузии. В 2019 году в Россию был экстрадирован и заказчик преступления Сумбаев. 17 ноября 2020 года к 14 годам колонии строгого режима приговорили и непосредственного исполнителя убийства следовательницы, бывшего студента медвуза 20-летнего Абдулазиза Абдулазизова.

Шишкина была застрелена Абдулазизовым 10 октября 2018 года возле своего дома в подмосковном поселке Архангельское. По версии следствия, Сумбаев заказал в даркнете ее убийство, желая свести личные счеты. Он с сообщниками занимался аферами по возврату авиа- и железнодорожных билетов, приобретенных в интернете, а Шишкина занималась расследованием этого дела.