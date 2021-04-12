Вынесен приговор фигурантам дела погибшего российского следователя Шишкиной

Суд вынес приговор фигурантам дела, которое вела убитый российский следователь Евгения Шишкина. Павел Рябинов и Леонид Карасев отправятся в колонию строгого режима. Об этом понедельник, 12 апреля, сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, Шишкина вела дело о хищении денег с банковских карт преступным сообществом. Уточняется, что один из участников группы заключил сделку со следствием и изобличил сообщников. В ноябре 2015 года на него напали неизвестные.

Спустя несколько лет следователи собрали доказательства и установили личности подозреваемых.

Мужчин признали виновными по пункту «а» части 3 статьи 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Рябинов получил 2,5 года колонии, Карасев — два года.

Ранним утром 10 октября 2018 года убийца подкараулил Шишкину возле ее дома в поселке Архангельское под Красногорском в Подмосковье и расстрелял. По версии следствия, хакер Ярослав Сумбаев, в отношении которого следовательница вела дело о махинациях с авиа- и железнодорожными билетами, нашел через даркнет исполнителей.

Ими оказались жители Петербурга Абдулазиз Абдулазизов, который взял на себя роль киллера, и его несовершеннолетний друг, координировавший выполнение заказа. За работу приятели получили два биткоина, сумма которых эквивалентна одному миллиону рублей. Полученные деньги преступники поделили между собой.