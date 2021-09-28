Киберпреступника экстрадировали из США в Россию за сбыт поддельных карт

США приняли решение экстрадировать в Россию Алексея Буркова, который обвиняется в изготовлении и сбыте поддельных банковских карт и торговле конфиденциальными данными клиентов кредитно-финансовых учреждений. Об этом во вторник, 28 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, преступления, инкриминируемые Алексею Буркову, он совершил в 2008-2015 годах. В 2015 году в Израиле его задержала местная полиция — правоохранительные органы работали с Бурковым вплоть до 2015 года, после чего его экстрадировали в США, где он также был объявлен в розыск за киберпреступления.

В 2017 к делу Буркова подключилось ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области — на его имя заочно были предъявлены обвинения по четырем статьям: 158 («Кража»), 183 («Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну»), 187 («Неправомерный оборот средств платежей») и 273 («Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ») УК РФ.

В 2020 году в США Федеральный суд Восточного округа штата Вирджиния признал хакера виновным и приговорил к девяти годам лишения свободы. После этого в Штатах приняли решение депортировать Алексея Буркова на родину. Во вторник, 28 сентября, по прилете из Нью-Йорка в Москву он был задержан российскими полицейскими.