Сотрудники торговой сети украли миллионы рублей на афере с платежами клиентов

Подольский городской суд вынес приговор 14 сотрудникам торговой сети «Связной» за аферу с невостребованными платежами клиентов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, организатором преступной группы признан бывший начальник отдела управления экономической безопасности дирекции по оптимизации рисков компании Джагонхир Юлдашев, у которого был доступ к информации о невостребованных платежах. Согласно своим обязанностям, он должен был выявлять противоправные действия сотрудников компании, но привлек директоров подмосковных магазинов сети и вместе они провернули махинации с хищением средств. С сентября 2018 по июль 2019 года было совершено 103 преступных эпизода, похищались суммы от 10 тысяч до 400 тысяч рублей. Общий ущерб от краж следствие оценило в 4,3 миллиона рублей.

За мошенничество больше всех получили Юлдашев и его подельник — директор подольского магазина Денис Грехнев — семь лет лишения свободы. Остальным назначили наказание от шести лет до условных сроков.

В «Связном» заявили изданию, что преступления были выявлены службой собственной безопасности компании.