Генерала ФСБ в отставке приговорили к 16 годам колонии по делу о хищении

Генерал-лейтенанта ФСБ в отставке Солодовникова приговорили к 16 годам по делу о хищении

Химкинский городской суд Московской области вынес приговор по уголовному делу о хищении средств, выделенных на исполнение гособоронзаказа, группой сотрудников «НПО имени Лавочкина» — одного из ведущих в России предприятий-разработчиков космических аппаратов для использования на околоземной орбите и в дальнем космосе. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Основным фигурантом дела является генерал-лейтенант ФСБ в отставке Сергей Солодовников, суд приговорил его к 16 годам лишения свободы.

Кроме Солодовникова в деле было еще пятеро фигурантов, которые получили сроки от 15 лет 8 месяцев до 15 лет 9 месяцев. Четверых из них взяли под стражу сразу после оглашения приговора. В окончательном решении суд, помимо части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», оставил статью 210 УК РФ «Участие в преступном сообществе». Как указал суд, Солодовников и еще несколько фигурантов при задержании дали показания, от которых впоследствии отказались.

В июле 2018 года гендиректор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Лемешевский вместе с руководителем Дирекции правового обеспечения предприятия Екатериной Аверьяновой подозревались в хищении крупной суммы денег путем оплаты фиктивно оказанных юридических услуг адвокатской конторой на сумму 330 миллионов рублей.

В апреле 2015 года оперативники задержали топ-менеджеров оборонного предприятия НПО имени Лавочкина по подозрению в организации преступного сообщества и хищении 180 миллионов рублей. По версии следствия, действия координировали первый заместитель генерального директора по финансам и заместитель по персоналу, еще шесть человек являлись их сообщниками.