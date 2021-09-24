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ФСО потребовала 1,3 миллиарда рублей со строителей резиденции Путина

«Ъ»: ФСО еще раз потребовала 1,3 миллиарда рублей со строителей резиденции Путина
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Никулинский райсуд Москвы начал рассматривать иск Федеральной службы охраны (ФСО) к предпринимателям, осужденным за хищения при строительстве и реставрации объектов резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Спецслужба требует 1,3 миллиарда рублей с главы компании «Балтстрой» Дмитрия Сергеева; топ-менеджеров фирмы «Климат Проф» Сергея Перевалова и Александра Родионова, гендиректора «Стройфасада» Станислава Кюнера и руководителя «Стройкомплекта» Дмитрия Торчинского. Позже фигурантами дела стали миллиардер Дмитрий Михальченко и бывший начальник службы инженерно-технического обеспечения ФСО генерал-майор Игорь Васильев.

Поводом для иска стал контракт, заключенный в 2012 году, по которому за 5,7 миллиарда рублей в резиденции должны были быть построены дом приемов, гостиница, комендатура, гараж, ангар для парковой техники, контрольно-пропускной пункт и котельная. В рамках заключенного соглашения ФСО перевела аванс в размере 2,6 миллиарда рублей. однако проведенная позднее проверка установила, что часть денег ушла фирмам-однодневкам. Кроме того, при строительстве использовались дешевые материалы вместо предусмотренных контрактом.

Издание уточняет, что это вторая попытка привлечь ответчиков в рамках гражданского иска. Первая попытка была в 2020 году, однако суд отклонил иск. Вероятно, это было связано с тем, что не все вынесенные приговоры вступили в законную силу.

В июле была раскрыта схема обогащения миллиардера Дмитрия Михальченко на подрядах, связанных со стройкой резиденции Путина. Для получения заработка Михальченко использовал контакты с бывшим руководством ФСО. В частности, он добился назначения доверенных лиц в руководство предприятия «Атэкс», распределявшее строительные господряды для спецслужбы. С 2008 по 2014 год компания заключила с фирмами миллиардера 29 договоров подряда, в частности, на ремонт резиденций «Бочаров Ручей», «Горки-9», «Огарево» и «Огарево-2», «Воробьевы горы». Субподрядчики, сотрудничающие с фирмами, подконтрольными миллиардеру, получали за это откат, размер которого в каждом случае определялся по-разному. По словам одного из допрошенных в суде, Михальченко упоминал в разговорах, что главы ФСО лично утверждали для его компаний завышенные сметы. Цены контрактов были завышены на 20–40 процентов.

8 июня сообщалось, что Первый апелляционный суд общей юрисдикции смягчил наказание фигуранту дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на строительство дома приемов в резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огареве.

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