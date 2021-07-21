Раскрыта схема обогащения миллиардера Михальченко на стройке резиденции Путина

Раскрыта схема обогащения миллиардера Дмитрия Михальченко на подрядах, связанных со стройкой резиденции президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документы Никулинского суда Москвы, который обратил в пользу государства компанию бизнесмена.

В решении суда говорится, что для получения заработка Михальченко использовал контакты с бывшим руководством ФСО. В частности, он добился назначения доверенных лиц в руководство предприятия «Атэкс», распределявшее строительные господряды для спецслужбы.

С 2008 по 2014 год компания заключила с фирмами миллиардера 29 договоров подряда, в частности, на ремонт резиденций «Бочаров Ручей», «Горки-9», «Огарево» и «Огарево-2», «Воробьевы горы».

Субподрядчики, сотрудничающие с фирмами, подконтрольными миллиардеру, получали за это откат, размер которого в каждом случае определялся по-разному.

По словам одного из допрошенных в суде, Михальченко упоминал в разговорах, что главы ФСО лично утверждали для его компаний завышенные сметы. Цены контрактов были завышены на 20–40 процентов.

8 июня сообщалось, что Первый апелляционный суд общей юрисдикции смягчил наказание фигуранту дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на строительство дома приемов в резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огареве.