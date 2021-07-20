Порт семьи бывшего директора ФСО захотели забрать в пользу государства

Государство пытается через суд забрать петербургский порт Бронка у семей бывшего директора ФСО Евгения Мурова и бывшего замначальника петербургского ФСБ Николая Негодова. Об этом во вторник, 20 июля, сообщает «Русская служба Би-би-си».

Порт Бронка начали строить в 2011 году как альтернативу Большому порту Санкт-Петербурга. Инвестором строительства стал холдинг «Форум», собственником которого являлся Дмитрий Михальченко. В общей сложности компания вложила в реализацию проекта более 40 миллиардов рублей, однако существенную помощь оказали и власти. Так, на выделенные из бюджета 15 миллиардов рублей был прорыт подходной канал. Еще 1 миллиард государственных денег пошел на подключение Бронки к кольцевой автодороге.

При этом одним из партнеров Михальченко в структуре собственности «Форума» был Негодов — с ним бизнесмен познакомился в начале 2000-х. Другим высокопоставленным партнером предпринимателя, как позже подтвердилось косвенно, оказался экс-глава ФСО Муров. После того, как самого Михальченко арестовали в 2016 году по обвинению в контрабанде и хищениях, все его активы, в том числе и порт, перешли в руки семей Мурова и Негодова.

Как отмечает «Би-би-си», в апреле 2021 года Генеральная прокуратура направила в Никулинский районный суд иск о конфискации Бронки у нынешних владельцев. При этом среди ответчиков значился как лично Негодов, так и управляющая компания, которой владеет и семья бывшего главы ФСО.

По версии прокуроров, ни Михальченко, ни его партнеры в свое время не имели достаточно личных средств, чтобы профинансировать такой проект, как порт Бронка, и так называемые частные инвестиции на самом деле были взяты из госконтрактов на реконструкцию объектов ФСО. Известно, что структуры «Форума» заключили с ФГУП «Атэкс», которое подчиняется ФСО, контракты на проведение реконструкции государственных резиденций на 33,1 миллиарда рублей.

В итоге «Форум» провел реконструкцию нескольких резиденций президента России Владимира Путина — «Горки-9», «Горки-10», «Ново-Огарево» и «Бочаров ручей». При этом, как считают в прокуратуре, сметы сознательно завышались благодаря тесной связи между заказчиком и подрядчиком. Кроме того, предполагается, что на счет «Форума» перечислялось по 15 процентов от каждого контракта с «Атэксом». Также установлено, что все субподрядчики должны были платить за право работать на объектах.

Как считают в правоохранительных органах, часть полученных такими путями денег перенаправлялась на строительство порта. При этом сделку о продаже Бронки и других активов Михальченко семьям Негодова и Мурова прокуроры назвали притворной.

В итоге в июне Никулинский районный суд, согласившись с доводами прокуратуры, решил обратить порт в доход государства. Как пояснили в суде, такое решение было принято на основании 235-й Гражданского кодекса (ГК) РФ, по которой порт Бронка признали имуществом, «в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы». В настоящее время данное постановление пытаются обжаловать.