Россиян предупредили о новом способе мошенничества от имени банков

Злоумышленники в интернете все чаще притворяются представителями крупных российских банков и от их имени предлагают инвестировать в ценные бумаги. О новом способе мошенничества предупреждают эксперты «Лаборатории Касперского», пишет РИА Новости.

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Мошенническая схема заключается в том, что злоумышленники размещают фейковые ресурсы, на которых предлагают получить доступ к платформе для инвестиций в акции разных компаний. Жертве обещают, что она будет зарабатывать до 50 процентов годовых, а также заманивают прямым доступом на рынки США и РФ или предлагают услуги консультанта для оформления первой сделки.

Для того чтобы получить доступ к инвестиционной платформе, пользователь проходит тест, отвечая на вопросы о своих накоплениях. После этого человека просят ввести его личные данные. После этого жертве могут позвонить с предложением открыть инвестиционный счет и убедить перевести денеги злоумышленникам.

Ранее сообщалось, что киберпреступники начали использовать рекламные сервисы Google для кражи криптовалюты с кошельков россиян. Эксперты отметили, что с помощью этой схемы преступникам удалось похитить уже около 500 тысяч долларов.

Перейдя по ссылке из Google, жертва попадает на фишинговый сайт, который выглядит почти также, как оригинальный ресурс криптоплощадки. Там от пользователя требуют пароль от счета. Если юзер вводит его, то его личные данные оказываются в руках мошенников.