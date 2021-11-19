Россиянам назвали основной источник мошеннических звонков

Заместитель правления «Сбера» Станислав Кузнецов заявил, что основная доля мошеннических звонков в Россию поступает из-за рубежа, пишут «Известия».

Доля мошеннических звонков из-за рубежа достигла 70 процентов, рассказал зампред «Сбера». По его словам, такие кол-центры работают только с россиянами. Кузнецов также назвал основной источник мошеннических звонков — это Украина, подчеркнул он.

«Главный источник звонков — территория Украины, еще конкретнее — город Днепр, бывший Днепропетровск. Там большое количество русскоговорящей молодежи, а возможностей честного заработка, очевидно, не хватает», — отметил Кузнецов.

По словам эксперта, количество мошеннических кол-центров в Днепре уменьшилось с 1 000 до 150 за последний год. «Отсеялись те, кто работал по самой примитивной схеме: "Ваша карта заблокирована, продиктуйте CVV-код". Остались крупные центры, действующие по более хитроумным схемам обмана», — заявил зампред «Сбера».

В том же интервью Кузнецов рассказал, что в России стали использовать схему мошенничества с использованием сериала «Игра в кальмара». Так, злоумышленники создали вредоносные приложения и программы с названием популярного шоу. Они не только подписывают пользователей на платные сервисы, но и похищают персональные данные россиян.