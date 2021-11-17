Россиянам дали советы по защите от интернет-мошенников в дни распродаж

Специалист компании по стратегическому управлению цифровыми рисками BI.ZONE предупредил россиян об активизации интернет-мошенников в дни распродаж. Советы по защите от злоумышленников дал директор блока экспертных сервисов компании Евгений Волошин, передает РИА Новости.

По словам эксперта, мошенники часто используют маркетинговый ажиотаж для обмана пользователей. «"Черная пятница" подстегивает интерес к интернет-магазинам, приманивая аудиторию высокими скидками. Когда человек видит объявление о скидках на нужный ему товар, вероятность, что он перейдет по ссылке, сильно возрастает», — отметил он.

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Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно в первую очередь проверять адреса страниц магазинов, посоветовал Волошин. Как объяснил эксперт, если сайт магазина официальный, то в адресной строке должен быть указан префикс HTTPS, а также не должно быть опечаток в названии. Помимо этого, ресурс должен открываться без уведомлений об опасности и без ошибок.

Также эксперт BI.ZONE рассказал, что злоумышленники могут использовать рекламу в поисковой выдаче для заманивания на фишинговый сайт. В этой связи Волошин порекомендовал юзерам не переходить по ссылкам контекстных объявлений и использовать мобильные приложения магазинов. Он подчеркнул, что это так же надежно, как и совершать покупки в офлайне.

Если пользователь все же попал на фишинговый ресурс и ввел данные банковской карты, то ему необходимо как можно быстрее связаться с банком. «Нужно срочно позвонить в банк, заблокировать и перевыпустить карту. Деньги, которые вы перевели мошенникам, вернуть сложно — а вот лишить их доступа к вашему счету вполне реально», — заявил Волошин.

Ранее эксперт BI.ZONE раскрыл стоимость услуг взлома аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах. По словам Волошина, хакеры могут попросить за это от 700 рублей до 130 тысяч рублей. Как уточнил специалист, чаще всего преступники предлагают взломать страницы в соцсети «ВКонтакте».