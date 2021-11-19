В России изобрели схему мошенничества с использованием сериала «Игра в кальмара»

Мошенники изобрели новый способ обмана россиян, используя бренд «Игры в кальмара», заявил заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов, пишут «Известия».

По его словам, преступники эксплуатируют не только жажду наживы, но и тягу к развлечениям. Они придумали новую схему кражи: разработали вредоносные приложения и программы с названием популярного сериала «Игра в кальмара». «Они могут не только подписывать пользователей на платные сервисы, но и похищать данные человека», — объяснил эксперт.

Кроме того, по словам специалиста, в России появились инвестиционные онлайн-игры, ничем не отличающиеся от финансовых пирамид. Игрок, следуя инструкции, регистрируется в экономическом проекте с якобы имеющейся возможностью вывода денег. Затем он что-то там приобретает, к примеру, это может быть виртуальная недвижимость. Когда игра заканчивается, оказывается, что снять средства невозможно.

Сериал «Игра в кальмара» производства Южной Кореи появился на Netflix в сентябре 2021 года. Он обогнал «Игру престолов» по популярности на YouTube. Шоу рассказывает о персонажах, которые, столкнувшись с финансовыми трудностями, отправляются на остров и участвуют в играх на выживание.