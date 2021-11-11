Сериал «Игра в кальмара» обогнал «Игру престолов» по популярности на YouTube

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» (Squid Game), вышедший на стриминговой платформе Netflix, обошел шоу «Игра престолов» (Game of Thrones) от HBO по популярности на YouTube. Об этом сообщил портал NewsBreak.

Отмечается, что в общей сложности контент по южнокорейскому сериалу на видеохостинге насчитывает около 129 тысяч роликов различной продолжительности, включая официальные трейлеры и созданные фанатами клипы. По состоянию на 10 ноября общее количество просмотра данного контента превысило 17 миллиардов. Помимо этого пользователи оставили 533 миллионов реакций на видео, включая лайки и комментарии.

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В то же время по «Игре престолов», который считается хитом HBO, было создано 420 тысяч видео. При этом общее количество просмотров за 10 лет составило 16,9 миллиардов. Американский сериал также уступает по числу реакций: под всеми видео было оставлено 233 миллиона лайков, дизлайков и комментариев.

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» о жестоких детских играх на выживание признан наиболее популярным в истории Netflix. За 25 дней с момента премьеры его посмотрели 111 миллионов раз. Таким образом, шоу обошло американский сериал «Бриджертоны», который за первые четыре недели показа получил 82 миллиона просмотров