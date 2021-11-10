Режиссер «Игры в кальмара» пообещал снять второй сезон

Режиссер «Игры в кальмара» Хван Дон-хек пообещал снять второй сезон сериала. Об этом сообщает Associated Press.
Создатель шоу подтвердил, что у ленты будет продолжение, несмотря на то, что большинство южнокорейских проектов ограничиваются одним сезоном. Он добавил, что зрители почти не оставили ему выбора.
«Из-за второго сезона было так много давления, так много просьб и так много любви. В настоящее время я занимаюсь планированием. Но я думаю, что еще рано говорить, когда и как он выйдет», — сказал Хван Дон-хек.
Ранее стало известно, что южнокорейский сериал «Игра в кальмара» о жестоких детских играх на выживание стал самым популярным в истории Netflix. За 25 дней с момента премьеры он набрал 111 миллионов просмотров, обойдя американский сериал «Бриджертоны», который за первые четыре недели показа в общей сложности набрал 82 миллиона просмотров.
После этой новости Хван Дон-хек опроверг слухи о том, что успех проекта сделал его богатым. Он пошутил, что ему далеко до достатка главного героя «Игры в кальмара» Сон Ки Хуна, выигравшего более 38 миллионов долларов, и добавил, что компания Netflix не выдавала ему бонус, а оплатила лишь указанную в первоначальном контракте сумму.