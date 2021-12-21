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Петербург обогнал Москву по числу заражений COVID-19

Петербург снова обогнал Москву по числу заражений COVID-19, в городе выявили 2075 случаев

Фото: Кирилл Брага / Reuters

Санкт-Петербург снова обогнал Москву по числу заражений COVID-19, в городе за минувшие сутки выявили 2075 новых случаев, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Днем ранее в Петербурге было зарегистрировано 1958 случаев заражения. За сутки в городе зафиксировали 66 летальных исходов.

Всего в России за прошедшие сутки выявили 25 907 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии достигло 10 267 719.

По данным оперштаба на 17 декабря, показатель коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 58 процентов. Двумя компонентами вакцины привито 70 831 362 человек.

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Анна Щербакова
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