На Украине рассказали о планах помешать запуску «Северного потока-2»

Украина разработала план дальнейших юридических шагов с целью помешать запуску «Северного потока-2». Об этом написал глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в своем Facebook.

Он сказал, что Киев прилагает «максимум усилий» в противостоянии запуску газопровода. Витренко уверен, что в том числе и действия украинской стороны помогли отстрочить достройку трубопровода более чем на год.

«Это тоже результат нашего сотрудничества с американскими и европейскими партнерами», — утверждает он. Витренко также напомнил, что «Нафтогаз» подключился к процедуре сертификации оператора «Северного потока-2».

Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон назвал шантажом отказ «Газпрома» увеличить транзит газа в ЕС через Украину. Он добавил, что «Газпром» не планирует увеличивать транзит свыше 109 миллионов кубометров в сутки, что предусмотрено действующим контрактом.« Выводы очевидны — шантаж Европы продолжается с целью скорейшей сертификации "Северного потока-2"», — отметил Макогон.

