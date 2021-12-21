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На Украине назвали шантажом отказ «Газпрома» увеличить транзит газа

Макогон: «Газпром» отказался бронировать дополнительные мощности с целью шантажа Европы

Фото: Gleb Garanich

«Газпром» не увеличивает транзит природного газа в ЕС через украинскую территорию, такие действия российской компании глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон назвал в своем Facebook шантажом.

«Несмотря на заоблачные цены на газ в ЕС (1800 долларов за тысячу кубометров ) и имеющиеся свободные транзитные мощности "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности на январь. Выводы очевидны — шантаж Европы продолжается с целью скорейшей сертификации "Северного потока-2"», — отметил он.

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Макогон добавил, что «Газпром» не планирует увеличивать транзит свыше 109 миллиона кубометров в сутки, что предусмотрено действующим контрактом.

«Оператор ГТС Украины» на аукционе 20 декабря предложил транзитные мощности на январь в объеме до 9,8 миллиона кубометров в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 миллиона кубометров через «Сохрановку». Они остались невостребованными.

«Газпром» также забронировал на январь только 21,6 процента предложенных мощностей по прокачке газа по трубопроводу «Ямал-Европа» через Польшу. Из 89,1 миллиона кубометров сутки востребованными оказались только 19,28 миллиона.

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Платон Щукин
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