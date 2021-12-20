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«Газпром» отказался продавать больше газа через Украину

«Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности для прокачки газа через Украину

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

«Газпром» не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину в январе, об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные платформ RBP и GSA Platform.

«Оператор ГТС Украины» на аукционе 20 декабря предложил транзитные мощности на январь в объеме до 9,8 миллиона кубометров в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 миллиона кубометров через «Сохрановку». Российская компания отказалась продавать больше топлива, они остались невостребованными.

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«Газпром» также забронировал на январь только 21,6 процента предложенных мощностей по прокачке газа по трубопроводу «Ямал-Европа» через Польшу. Из 89,1 миллиона кубометров сутки востребованными оказались только 19,28 миллиона.

20 декабря цена на газ в Европе поднялась выше 1700 долларов за тысячу кубометров. Ранее гендиректор «Инфотэк-терминал», ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев предупреждал, что высокие цены на газ в Европе выгодны России только тактически, но не стратегически.

«Из-за высокой цены на газ в Европе повышается себестоимость продукции. Конкурентоспособность местных предприятий падает, а долю рынка высокотехнологической продукции будут захватывать США и Япония», — отметил он.

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Платон Щукин
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