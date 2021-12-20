В начале торгов в понедельник, 20 декабря, цена на газ в Европе поднялась выше 1700 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла более чем на 7 процентов и составила 1732 доллара за тысячу кубометров.

Ранее гендиректор «Инфотэк-терминал», ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев предупреждал, что высокие цены на газ в Европе выгодны России лишь тактически, но не стратегически. «Из-за высокой цены на газ в Европе повышается себестоимость продукции. Конкурентоспособность местных предприятий падает, а долю рынка высокотехнологической продукции будут захватывать США и Япония», — констатировал аналитик.

По словам президента Сербии Александра Вучича, энергетическая ситуация в Европе стремительно ухудшается и скоро может наступить полный хаос. Ранее Вучич назвал безответственность европейских политиков главной причиной энергетического кризиса. «Из-за глупых заявлений отдельных политиков в Европе цена сегодня 1700 долларов за 1 тысячу кубометров газа», — отметил он.