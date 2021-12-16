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Объяснена опасность дорогого газа в Европе для России

«Секрет фирмы»: высокие цены на газ в Европе выгодны России лишь тактически

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Высокие цены на газ в Европе выгодны России лишь тактически, но не стратегически. Об опасности в разговоре с «Секретом фирмы» предупредил гендиректор «Инфотэк-терминал», ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев.

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«Из-за высокой цены на газ в Европе повышается себестоимость продукции. Конкурентоспособность местных предприятий падает, а долю рынка высокотехнологической продукции будут захватывать США и Япония», — констатировал аналитик. Он добавил, что на фоне кризиса в Европе произойдет сокращение рабочих мест и упадет потребление энергии, в первую очередь — газа. «Для нас это означает уменьшение рынка сбыта, нам это абсолютно невыгодно», — констатировал Танкаев.

Ранее исполнительный директор ассоциации операторов подземных хранилищ газа ФРГ (INES) Себастьян Блешке объявил, что уровень запасов в газохранилищах Германии рухнул до 59 процентов.

По сравнению с предыдущими годами это «исторически низкий уровень», отметил он. «Так как настоящая зима еще впереди, нужно бережное отношение к сравнительно небольшим запасам топлива», — считает Блешке. По его мнению, в феврале ситуация с антирекордом может повториться.

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Платон Щукин
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