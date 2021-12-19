Вучич предрек Европе «энергетический хаос»

Президент Сербии Александр Вучич заявил о стремительном ухудшении энергетической ситуации в значительной части Европы и предрек скорое наступление «полного хаоса». Об этом сообщает ТАСС.

«В настоящий момент в Сербии у всех есть электричество, кроме 500 домохозяйств, что на грани статистической погрешности. Нам удалось обеспечить всех электричеством, сеть стабильна», — заявил он и добавил, что у страны получилось преодолеть кризис, в том числе благодаря закупке мазута в Азербайджане и Иране.

Ранее в декабре Вучич назвал безответственность европейских политиков главной причиной энергетического кризиса. «Из-за глупых заявлений отдельных политиков в Европе цена сегодня 1700 долларов за 1 тысячу кубометров газа», — отметил он. По словам главы государства, благодаря договоренности с президентом России Владимиром Путиным, Сербии удается ежедневно экономить 8,6 миллиона евро.