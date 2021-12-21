Эрдоган призвал турок покупать рухнувшую лиру

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о чрезвычайных мерах по борьбе с обрушением национальной валюты, которая с января подешевела в два раза. При этом речь в плане спасения не идет об отказе от политики низких ставок, которая, по мнению международных экспертов, и является причиной такой ситуации, сообщает Bloomberg.

Глава государства призвал граждан покупать турецкую лиру и держать свои накопления в ней, а не в долларах. Он пообещал, что уже через несколько месяцев инфляция начнет сокращаться, а курс лиры вырастет. К настоящему времени население республики перевело в иностранные валюты уже 60 процентов сбережений.

Для поддержки такой практики правительство изменит правила по депозитам. В том числе речь идет о компенсации убытков клиентам банков в случае, если их ставка вклада не покроет падение лиры по отношению к доллару.

Также в Турции собрались обнулить налог на доход от инвестиций в государственные облигации в национальной валюте, сократить с 15 до 10 процентов налог с дивидендов и предоставить компаниям-экспортерам форвардный валютный курс напрямую через Центробанк. В дополнение правительство обязалось отправлять 30 процентов взносов работников частного сектора на необязательное пенсионное страхование. В настоящее время ставка составляет 25 процентов.

На такие меры турецкие власти пошли после того, как Стамбульская биржа два рабочих дня подряд останавливала торги из-за обвала национальной валюты. На минимуме лира опускалась ниже 17 лир за доллар, однако после выступления Эрдогана укрепилась выше 15 лир за доллар. Панику на бирже спровоцировало решение Центробанка опустить ключевую ставку с 15 процентов до 14-ти.

