Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Эрдоган призвал турок покупать рухнувшую лиру

Президент Турции Эрдоган призвал граждан переводить свои вклады в банках в рухнувшую лиру

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о чрезвычайных мерах по борьбе с обрушением национальной валюты, которая с января подешевела в два раза. При этом речь в плане спасения не идет об отказе от политики низких ставок, которая, по мнению международных экспертов, и является причиной такой ситуации, сообщает Bloomberg.

Глава государства призвал граждан покупать турецкую лиру и держать свои накопления в ней, а не в долларах. Он пообещал, что уже через несколько месяцев инфляция начнет сокращаться, а курс лиры вырастет. К настоящему времени население республики перевело в иностранные валюты уже 60 процентов сбережений.

Для поддержки такой практики правительство изменит правила по депозитам. В том числе речь идет о компенсации убытков клиентам банков в случае, если их ставка вклада не покроет падение лиры по отношению к доллару.

Также в Турции собрались обнулить налог на доход от инвестиций в государственные облигации в национальной валюте, сократить с 15 до 10 процентов налог с дивидендов и предоставить компаниям-экспортерам форвардный валютный курс напрямую через Центробанк. В дополнение правительство обязалось отправлять 30 процентов взносов работников частного сектора на необязательное пенсионное страхование. В настоящее время ставка составляет 25 процентов.

На такие меры турецкие власти пошли после того, как Стамбульская биржа два рабочих дня подряд останавливала торги из-за обвала национальной валюты. На минимуме лира опускалась ниже 17 лир за доллар, однако после выступления Эрдогана укрепилась выше 15 лир за доллар. Панику на бирже спровоцировало решение Центробанка опустить ключевую ставку с 15 процентов до 14-ти.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
США и Великобритания решили тайно защитить Украину от российских кибератак
Незнакомец застрелил продавца магазина в Забайкалье
В популярной пляжной стране туристов решили защитить с помощью женщин
Любовницы женатых мужчин рассказали о планах их возлюбленных на Рождество
На Украине назвали шантажом отказ «Газпрома» увеличить транзит газа
Трое россиян погибли после употребления суррогатного алкоголя
Против бывшего зампреда фонда соцстрахования закрыли дело о миллиардах рублей
Россиянам раскрыли новую схему обмана мошенников
Черчесов высказался о возможности помощи Карпину в сборной России
В Москву пришел арктический холод с 30-градусными морозами
Раскрыт iPhone 14 Pro
Россиян предупредили об опасности использования масел в квартире
Стало известно о пострадавших в ДТП с губернатором Кузбасса Цивилевым
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter