Из-за обвала лиры в Турции остановили торги на бирже

Стамбульская биржа во второй раз за последние два рабочих дня остановила торги на бирже в автоматическом режиме в связи с резким падением турецкой лиры, сообщает ТАСС.

Система остановки была активирована в 15:45 мск. По состоянию на середину дня курс упал до 17,78 лиры за доллар (минус 7,67 процента), что стало очередным антирекордом.

Сделки остановлены по всем направлениям фондовой биржи. Это покупка и продажа акций, фьючерсов и опционов, торги репо с акциями и долговыми бумагами.

В январе текущего года доллар торговался на стамбульской бирже по 7,4 лиры. Нынешний обвал случился по итогу очередного снижения ключевой ставки Центробанком Турции. Несмотря на высокую инфляцию, параметр довели с 15 до 14 процентов.

На такой политике настаивает президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. За последние пять лет он сменил четырех руководителей регулятора и фактически стал определять его политику. По его экономическим представлениям, снижение ставки в конечном итоге позволит обуздать инфляцию и выйти на уровень развитых стран.