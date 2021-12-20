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Экономика

Из-за обвала лиры в Турции остановили торги на бирже

Биржа Стамбула остановила торги из-за падения нацвалюты до рекордных 17,67 лиры за доллар

Фото: Hakan Akgun / gettyimages.com

Стамбульская биржа во второй раз за последние два рабочих дня остановила торги на бирже в автоматическом режиме в связи с резким падением турецкой лиры, сообщает ТАСС.

Система остановки была активирована в 15:45 мск. По состоянию на середину дня курс упал до 17,78 лиры за доллар (минус 7,67 процента), что стало очередным антирекордом.

Сделки остановлены по всем направлениям фондовой биржи. Это покупка и продажа акций, фьючерсов и опционов, торги репо с акциями и долговыми бумагами.

Курс доллара от TradingView

В январе текущего года доллар торговался на стамбульской бирже по 7,4 лиры. Нынешний обвал случился по итогу очередного снижения ключевой ставки Центробанком Турции. Несмотря на высокую инфляцию, параметр довели с 15 до 14 процентов.

На такой политике настаивает президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. За последние пять лет он сменил четырех руководителей регулятора и фактически стал определять его политику. По его экономическим представлениям, снижение ставки в конечном итоге позволит обуздать инфляцию и выйти на уровень развитых стран.

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Платон Щукин
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