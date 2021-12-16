Центробанк Турции снизил ставку и обвалил курс лиры

Турецкий Центробанк в четверг, 16 декабря, продолжил курс на снижение ключевой ставки, опустив ее с 15 до 14 процентов. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

После этого решения курс турецкой лиры обвалился до антирекорда — за доллар давали 15,61 лиры. По состоянию на 14:54 турецкая валюта скорректировалась до 15,42 лиры за доллар.

Еще в январе за доллар давали 7,4 лиры, таким образом, менее чем за год она потеряла более половины стоимости. Крупнейшее суточное падение за 20 лет случилось 23 ноября — сразу на 16 процентов.

Динамика находится в прямой зависимости от понижения ключевой ставки, на чем настаивает президент Реджеп Тайип Эрдоган. После увольнений нескольких сотрудников регулятор фактически исполняет его требования.

Глава государства уверен, что снижение ключевой ставки в конечном итоге остановит инфляцию в республике, которая с начала года уже превысила 20 процентов. За последние пять лет Эрдоган поменял четверых руководителей Центробанка, поскольку политика, на которой он настаивал, не приносила желаемых результатов.

