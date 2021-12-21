МИД Китая поддержал предложения России по гарантиям безопасности

В МИД Китая заявили, что предложения России по гарантиям безопасности повышают взаимное доверие между странами и снижают риск конфликтов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Китай считает, что в нынешней обстановке российские предложения соответствуют основным нормам международных отношений, способствуют повышению взаимного доверия между странами, снижают риск конфликтов, отстаивают глобальную и региональную стратегическую стабильность», — заявили в МИД.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что дружественные отношения Китая с Россией не ослабнут, вне зависимости от ситуации на международной арене. Он подчеркнул, что две страны «сплоченны как скала», а китайско-российская дружба, передающаяся из поколения в поколение, будет всегда крепкой.