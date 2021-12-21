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Россиянам спрогнозировали сроки окончания эпидемии COVID-19

Депутат Госдумы Леонов: к осени 2022 года эпидемия COVID-19 должна уйти

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

К осени 2022 года эпидемия COVID-19 должна уйти. Таким прогнозом поделился с россиянами в эфире радиостанции «Говорит Москва» зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

По мнению парламентария, внесение вакцинации от COVID-19 в календарь профилактических прививок выглядит бессмысленным. Неопределенность в развитии инфекции не позволяет принять порядок иммунизации на будущее, заметил Леонов.

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Он отметил, что инфекционисты и эпидемиологи ежегодно готовят новые вакцины при изменениях вируса гриппа. «С коронавирусом ситуация сложнее», — уточнил зампред комитета Госдумы по охране здоровья.

Ранее врачи московской городской клинической больницы №52 предполагали, что пандемия коронавируса может продлиться еще полгода или год.

Главный врач больницы Марьяна Лысенко указала, что она и коллеги являются оптимистами в вопросах об окончании периода распространения коронавируса. Заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации Сергей Царенко уточнил, что, судя по всему, текущее положение дел сохранится «еще минимум полгодика-годик».

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Анна Щербакова
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