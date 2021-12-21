Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Путин расширил полномочия полиции

Путин подписал закон, разрешающий полицейским проникать в квартиры и вскрывать автомобили

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий полиции. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идет о поправках в закон «О полиции».

Согласно поправкам, полицейские для задержания смогут проникать в жилье и другие помещения, на земельные участки и территории, а также оцеплять их. Кроме того, они получили право представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.

Также закон дополнен статьей 15.1 «Вскрытие транспортного средства». Вскрыть авто полицейские могут, если это требуется для спасения чьей-то жизни, обеспечения безопасности граждан при массовых беспорядках или ЧС, при угрозе теракта или для задержания подозреваемых. Кроме того, полицейские могут это сделать, если есть подозрения, что водитель пьян или перевозит запрещенные к обороту предметы. Во втором случае не обязательно присутствие владельца авто — правоохранитель лишь должен в течение суток известить его об этом и после вскрытия уберечь авто от посторонних.

Поправки были одобрены Госдумой и Советом Федерации ранее в декабре.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин расширил полномочия полиции
Американский стелс-бомбардировщик заметили на спутниковом снимке
Госдума одобрила законопроект о пожизненном заключении педофилов
В российском городе нашли сестру скандальной «Аленки»
Частный дом загорелся на юго-востоке Москвы
Появились подробности избиения российского фигуриста-чемпиона
Названы главные симптомы омикрон-штамма COVID-19
Российский вирусолог прокомментировал данные о заражении грызунов омикроном
Тренер Плющенко назвал недостижимый для всех фигуристов мира элемент
В России показали Т-34, Т-90М и «Армату» в одном видео
Татуировщица набила влюбленным парные татуировки, спросила их о любви и пожалела
Российский Т-80 ушел под лед и попал на видео
Трое чеченцев спасли москвичку от нападения на улице
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter