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Сенаторы на пленарном заседании рассмотрят поправки в закон «О полиции»

Совет Федерации на пленарном заседании рассмотрит закон о расширении полномочий полиции

Фото: Совет Федерации

На пленарном заседании Совета Федерации в среду поднимут вопрос о внесении поправок в закон «О полиции». Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, сенаторы рассмотрят закон, предусматривающий расширение полномочий российской полиции.

Ранее федеральный судья в отставке Сергей Пашин назвал главный недостаток законопроекта. По его словам, он сильно расширяет возможности для фальсификации доказательств.

По мнению экс-судьи, при расширении полномочий полиции необходима обязательная судебная санкция на нарушение конституционных прав гражданина. Кроме того, нельзя путать расследование, которое ведут дознаватели, и деятельность патрульных в условиях необходимости. «Если итоги всех этих вскрытий и проникновений можно будет использовать как доказательства в суде, мы рискуем получить очень серьезную проблему», — предупреждает Пашин.

8 декабря Госдума приняла закон о расширении полномочий полиции. Он будет дополнен статьей 15.1 «Вскрытие транспортного средства». Вскрыть авто полицейские могут, если это требуется для спасения чьей-то жизни, обеспечения безопасности граждан при массовых беспорядках или ЧС, при угрозе теракта или для задержания подозреваемых. В случае задержания преступника полицейские смогут также законно проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории и оцеплять целые строения.

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Мария Рубникович
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