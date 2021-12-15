Бывший судья назвал главный недостаток расширения полномочий российской полиции

Расширение полномочий полиции в России, проводимое законодателями, имеет главный недостаток — оно сильно расширяет возможности для фальсификации доказательств. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» в среду, 15 декабря, высказал федеральный судья в отставке, профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Сергей Пашин.

Ранее 9 декабря глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что поправки к закону «О полиции», разрешающие полицейским при определенных условиях вскрывать машины и проникать в квартиры, будут приняты сенаторами.

«Если итоги всех этих вскрытий и проникновений можно будет использовать как доказательства в суде, мы рискуем получить очень серьезную проблему. Вместе с новыми правилами возникнут новые "палки", расширится палочная система, а показатели по службе будут покупаться и продаваться», — отметил Пашин.

По мнению экс-судьи, при расширении полномочий полиции необходима обязательная судебная санкция на нарушение конституционных прав гражданина. Второй момент: нельзя путать расследование, которое ведут дознаватели, и деятельность патрульных в условиях необходимости.

«Одно дело — задержать человека, который совершил убийство и сбежал к кому-то в квартиру. Но руководствоваться при проникновении на частную территорию показаниями потерпевшего или очевидца, рассказавшего о преступлении, которого, возможно, и не было, — это совсем иное», — заключил Пашин.

Закон о расширении полномочий полиции в России 15 декабря рассмотрит Совет Федерации. 14 декабря Комитет по конституционному законодательству Совфеда рекомендовал одобрить документ.

8 декабря Госдума приняла этот закон. Он будет дополнен статьей 15.1 «Вскрытие транспортного средства», однако вскрыть авто полицейские могут, если это требуется для спасения чьей-то жизни, обеспечения безопасности граждан при массовых беспорядках или ЧС, а также при угрозе теракта или для задержания подозреваемых. В случае задержания преступника полицейские смогут законно проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории, а также оцеплять целые строения.