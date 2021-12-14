Совету Федерации рекомендовали принять закон о расширении полномочий полиции

Комитет по конституционному законодательству Совета Федерации рекомендовал одобрить закон о расширении полномочий полиции в России. Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании 14 декабря комитет поддержал документ. Он будет рассмотрен верхней палатой 15 декабря.

9 декабря глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что поправки к закону «О полиции», разрешающие полицейским при определенных условиях вскрывать машины и проникать в квартиры, будут приняты сенаторами.

8 декабря Госдума приняла этот закон. Он будет дополнен статьей 15.1 «Вскрытие транспортного средства», однако вскрыть авто полицейские могут, если это требуется для спасения чьей-то жизни, если этого требует обеспечение безопасности граждан при массовых беспорядках или ЧС, а также при угрозе теракта или для задержания подозреваемых.

Кроме того, полицейские могут это сделать, если есть подозрения, что водитель пьян или перевозит запрещенные к обороту предметы. Во втором случае правоохранитель должен в течение суток известить владельца об этом и после вскрытия уберечь авто от посторонних, присутствие владельца при этом необязательно.

В случае задержания преступника полицейские смогут законно проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории, оцеплять целые строения. Согласно поправкам, представляться задержанному они смогут уже после прекращения противоправных действий.