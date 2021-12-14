МВД определило порядок вскрытия автомобилей в отсутствие владельца

Глава Министерства внутренних дел (МВД) Владимир Колокольцев утвердил порядок вскрытия полицейскими автомобилей в отсутствие владельца. Соответствующий документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В нем говорится, что собственника транспортного средства должны проинформировать как можно скорее, не позднее 24 часов с момента вскрытия путем направления или вручения уведомления о вскрытии. Отправить его могут заказным отправлением по почте или с помощью «иных средств связи и доставки, позволяющих достоверно установить факт направления уведомления».

Уточняется, что уведомление также может быть направлено в виде телефонограммы, но с последующим направлением бумажной версии. В документе будут указаны, в частности, дата, время, место и основания вскрытия машины.

Ранее заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов назвал российским водителям способ развернуться через сплошную полосу без штрафа. По его словам, с юридической точки зрения такой маневр можно выполнить законно, если пассажир нуждается в срочной медицинской помощи.