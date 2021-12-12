Российским водителям назвали способы защиты машины от угона

Технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов в беседе с агентством «Прайм» заявил, что в настоящее время от угона не застрахован практически ни один автомобиль.

По его словам, чтобы защитить свою машину от угона стоит ориентироваться на статистику краж, и подбирать более продвинутые системы охраны для более популярных у злоумышленников моделей.

Рязанов отметил, что преступники стали использовать все более технологичные способы кражи. Так, угнать машину можно с помощью считывающего устройства, которое воспроизводит код брелока, а также кодграбберы, снимающие противоугонные охранные системы двигателя.

«Даже контроль со спутника можно отключить, запустив помеху на GSM-канале. Быстрее всего злоумышленники обезвреживают сигнализацию на автомобилях с дистанционным управлением», — сказал эксперт.

В ноябре исследователи из «Авито.Авто» заявили, что цены на подержанные автомобили в возрасте до семи лет в России поднялись почти в полтора раза — за январь-октябрь машины подорожали на 42 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причиной роста цен является дефицит новых автомобилей на фоне кризиса поставок электронных автокомпонентов.