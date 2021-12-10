В МВД назвали причину смертельного ДТП в Сочи с Собчак

По делу о ДТП в Сочи с участием телеведущей Ксении Собчак признаны потерпевшими пять человек. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

Для установления обстоятельств произошедшего были допрошены 13 свидетелей, изучены видеозаписи камер наблюдения, проанализированы результаты восьми судебных экспертиз.

Кроме того, результаты автотехнической судебной экспертизы показали, что причиной ДТП стало несоответствие действий водителя автомобиля Mercedes требованиям Правил дорожного движения Российской Федерации. Водителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса России. В отношении него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее стало известно, что предварительное расследование уголовного дела о ДТП с участием Собчак завершено, дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения..

Смертельная авария в Сочи произошла 9 октября. Mercedes, пассажиркой которого была Ксения Собчак, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. В результате аварии погибла 35-летняя пассажирка второго автомобиля.