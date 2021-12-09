Совфед поддержит разрешающий полицейским проникать в квартиры закон

Глава профильного комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что Совет Федерации (СФ) поддержит принятые Госдумой поправки к закону «О полиции», разрешающие полицейским при определенных условиях вскрывать машины и проникать в квартиры. Его слова приводит РИА Новости.

Наш комитет поддержит этот закон Андрей Клишас Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству

Как уточнил сенатор, верхняя палата парламента рассмотрит документ на заседании в среду, 15 декабря.

При каких условиях полицейские смогут вскрывать машины?

В среду, 8 декабря, Госдума приняла во втором чтении поправки к закону «О полиции», расширяющие полномочия полицейских. Закон будет дополнен статьей 15.1 «Вскрытие транспортного средства», однако вскрыть авто полицейские могут, если это требуется для спасения чьей-то жизни, если этого требует обеспечение безопасности граждан при массовых беспорядках или ЧС, а также при угрозе теракта или для задержания подозреваемых.

Кроме того, полицейские могут это сделать, если есть подозрения, что водитель пьян или перевозит запрещенные к обороту предметы. Во втором случае правоохранитель должен в течение суток известить владельца об этом и после вскрытия уберечь авто от посторонних, присутствие владельца при этом необязательно.

Полицейские смогут проникать в квартиры россиян

В случае задержания преступника полицейские смогут законно проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории, оцеплять целые строения. Согласно поправкам, представляться задержанному они смогут уже после прекращения противоправных действий.

При этом часть других предложенных расширений Госдума не приняла. Например, право полицейского применить огнестрельное оружие при попытке задерживаемого совершить действия, которые можно расценить как угрозу нападения. Также исключены нормы о том, что полицейские не должны подлежать преследованию за действия, совершенные при исполнении, если они осуществлялись обоснованно и в установленном законодательством порядке.

Мнение юриста о поправках в закон «О полиции»

Начальник юридического отдела московского профсоюза полиции Игорь Гришаков в беседе с «Лентой.ру» оценил нововведения, а также рассказал, какие изменения произойдут в жизни граждан после внесения поправок в закон «О полиции».

Он прокомментировал одну из поправок, согласно которой полицейские смогут представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.

Если человек дерется в каком-нибудь баре, его начинают крутить, а он кричит: «Представьтесь, кто вы такой?», эта ситуация зачастую разрастается в непонятную клоунаду, это вполне адекватная поправка Игорь Гришаков Начальник юридического отдела московского профсоюза полиции

Также Гришаков оценил другую поправку, по которой полицейские теперь тоже имеют право требовать от граждан назвать свои фамилию, имя и отчество в случае обращения к ним.

Сотрудник несет службу, какой-то блогер начинает: «Представьтесь, вы кто такой?», я не раз видел такие ролики, где обратное требование полицейского было просто проигнорировано. Теперь будьте любезны, чтоб была возможность зафиксировать, кто обращается, чтобы в случае, если совершаются противоправные или действия, которые препятствуют исполнению обязанностей, человека можно было привлечь потом к ответственности Игорь Гришаков Юрист

Гришаков пояснил, что одна из ключевых поправок, которая разрешает полицейским вскрывать автомобили, в первую очередь касается случаев, когда нетрезвые водители запираются в автомобиле. Таким образом они пытаются избежать наказания за нетрезвую езду. Также поправка поможет регулировать случаи, когда граждане не передают документы для проверки инспектору, а показывают их через стекло.

Юрист отметил, что иногда появляется необходимость вскрыть авто без хозяина, например, если родители оставили ребенка одного в машине или подозрительный грузовик появился в районе, где запланировано шествие.

Полицейские будут взламывать квартиры редко

После принятия Госдумой поправок к закону на эту тему также высказался председатель Координационного совета межрегионального Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин. По его словам, в России полицейские будут редко взламывать квартиры и машины, поскольку в случае подобных неправомерных действий нести ответственность и возмещать ущерб будет именно сотрудник, а не отдавший приказ начальник. Он подчеркнул, что к подобным мерам оперативники прибегают неохотно.

Не думайте, что просто так все: взял пришел и выломал дверь в любую квартиру. Нет. Это все на грани фола Михаил Пашкин Председатель Координационного совета межрегионального Московского профсоюза полиции

Такой возможностью, по его мнению, гораздо чаще пользуются сотрудники Следственного комитета России.