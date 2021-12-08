Совфед разрешит полицейским вскрывать машины и квартиры

Совет Федерации поддержит принятый Госдумой в среду, 8 декабря, закон, расширяющий полномочия полиции. Об этом заявил глава профильного комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас, сообщает РИА Новости.

«Наш комитет поддержит этот закон», — сказал Клишас. Сенатор уточнил, что верхняя палата российского парламента рассмотрит документ на заседании 15 декабря.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки к закону «О полиции», расширяющие полномочия полицейских — при определенных условиях им будет разрешено вскрывать машины и проникать в квартиры. Так, вскрыть авто полицейские могут, если это требуется для спасения чьей-то жизни, если этого требует обеспечение безопасности граждан при массовых беспорядках или ЧС, при угрозе теракта или для задержания подозреваемых.

Начальник юридического отдела московского профсоюза полиции Игорь Гришаков в беседе с «Лентой.ру» отметил, что нововведения являются своевременными и необходимыми.