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Совфед принял закон о расширении полномочий полиции в России

Совет Федерации одобрил закон о расширении полномочий полиции в России
Начало событий в новости Бывший судья назвал главный недостаток расширения полномочий российской полиции

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, предоставляющий российской полиции более широкие полномочия. Об этом сообщает РИА Новости.

У правоохранителей появится право проникать в жилые и другие помещения, оцеплять здания и представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.

Речь идет о поправках в закон «О полиции». Федеральный судья в отставке Сергей Пашин заявил «Ленте.ру», что главный недостаток законопроекта заключается в том, что он дает широкие возможности для фальсификации доказательств.

8 декабря Госдума приняла закон о расширении полномочий полиции. Он будет дополнен статьей 15.1 «Вскрытие транспортного средства». Вскрыть авто полицейские могут, если это требуется для спасения чьей-то жизни, обеспечения безопасности граждан при массовых беспорядках или ЧС, при угрозе теракта или для задержания подозреваемых.

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Любовь Ширижик
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