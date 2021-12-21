Президент России Владимир Путин подписал закон о публичной власти, согласно которому губернаторам разрешается баллотироваться более двух сроков подряд. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Соответствующий документ направлен на реализацию положений конституции о единой системе публичной власти, а также на совершенствование организации публичной власти в субъектах. Кроме того, закон определяет принципы деятельности региональных органов власти.

Согласно документу, губернатор может быть снят с должности президентом России в связи с утратой доверия или в связи с выражением ему недоверия местным заксобранием. Вместе с тем российский лидер может прекращать полномочия глав регионов по любым основаниям.

Ранее стало известно, что Владимир Путин подписал закон, запрещающий главам регионов именоваться президентами. Соответствующий документ вводит единое для всех регионов название должности высшего должностного лица — «глава субъекта РФ».