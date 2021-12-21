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Путин запретил главам регионов именоваться президентами

Владимир Путин подписал закон, запрещающий главам регионов именоваться президентами

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий главам регионов именоваться президентами. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идет о федеральном законе «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Документ вводит единое для всех регионов название должности высшего должностного лица — «глава субъекта РФ». При этом допускается дополнительное наименование должности, но запрещается использовать слово «президент».

Высший исполнительный орган власти российского региона может именоваться не только правительством, но и иметь другое название, исходя из исторических и национальных традиций.

Также документ устанавливает единый срок полномочий глав регионов и отменяет запрет на пребывание на этом посту больше двух сроков подряд.

Закон был принят Госдумой и Советом Федерации ранее в декабре. Он вступает в силу со дня опубликования, за исключением некоторых положений.

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Варвара Кошечкина
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